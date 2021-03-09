РИАМО - 9 мар. Купленная в магазине свежая зелень может быть опасна, если товар не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям, в зелени также могут быть паразиты, если теплицы не соблюдают требования безопасности, сообщила начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

«Требования по санитарно-химическим показателям – это содержание токсичных элементов, которые поступают из почвы в саму продукцию и накапливаются в ней. В прошлом году у нас 1,1% продукции не соответствовало требованиям, и, прежде всего, несоответствие отмечалось по повышенному содержанию нитратов», - сказала Раева в эфире радио Sputnik.

По ее словам, если зелень растет в необорудованных теплицах, в которых не соблюдают требования безопасности, то в ней могут быть яйца гельминтов, вызывающие заболевания гельминтоз и аскоридоз.

«В прошлом году 0,3% исследованных образцов содержали яйца гельминтов, а это уже серьезная опасность для жизни и здоровья, потому что паразиты оказывают не только аллергическое воздействие, но и воздействие на внутренние органы: печень, почки и так далее. Все зависит от места локализации гельминта», – добавила специалист.

Она подчеркнула, что важно правильно обработать зелень перед употреблением в пищу. Ее следует тщательно промыть проточной водой. Если зелень планируется давать ребенку, то лучше ее обдать кипятком.

Кроме того, чтобы избавиться от возможного содержания токсичных элементов, зелень следует замочить с солью или уксусом. Раствор готовится так: одна столовая ложка на литр воды. Тогда из зелени уходит до 30% нитратов, кроме того, всплывают на поверхность яйца гельминтов, пояснила Раева.

По ее словам, человеку в день полезно съедать 100-150 граммов зелени, если нет индивидуальной непереносимости или серьезных хронических заболеваний.