РИАМО - 9 мар. Большая панда Жуи из Московского зоопарка очень любит отрывать висящую в вольере шину, он расправляется с ней в течение нескольких секунд, видео с Жуи и шиной опубликовано в Instagram-аккаунте зоосада.

«Правила жизни большой панды: если хочется спать - спи, если хочется есть - ешь, а если в вольере висит шина, то ее надо обязательно оторвать. И Жуи всегда следует этим трем правилам», - сообщается в Instagram-аккаунте зоопарка.

В опубликованном видео панда подходит к висящей шине, хватает ее зубами и лапами и срывает. Затем Жуи начинает играть с шиной.

Жуи моментально расправляется с шиной, в отличие от Диндин, которая может довольно долго заниматься игрушками.

8 марта Жуи поздравил с праздником свою подругу Диндин, он нарисовал ей яркую открытку.

Панд Жуи и Диндин привезли в столичный зоопарк из Китая в 2019 году. Бамбуковые медведи проживут в зоосаде 15 лет. Сами панды и их будущее потомство юридически принадлежат КНР.

Панды живут в комплексе «Фауна Китая», который расположен на старой территории зоопарка.