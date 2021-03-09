РИАМО - 9 мар. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Ивантеевке проведут реконструкцию канализационной насосной станции, исполнителя выберут в ходе аукциона, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на реконструкцию канализационной насосной станции в городе Ивантеевка», - сказала исполняющая обязанности председателя комитета по конкурентной политике Московской области Светлана Журавлева.

Работы планируют завершить в 2022 году.

Информация о проведении электронного аукциона на реконструкцию межрайонной канализационной насосной станции появилась в Единой информационной системе в сфере закупок.

Объект также входит в госпрограмму «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и будет финансироваться за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов.