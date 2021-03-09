РИАМО - 9 мар. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения при проведении предвыборной агитации до 500 тысяч рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, теперь предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне установленного агитационного периода, либо в запрещенных местах влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, на юрлиц - от 100 до 500 тысяч рублей.

Аналогичные размеры штрафов установлены за изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов и референдумов печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением принятых требований.

Аналогичным образом повышены штрафы за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, либо за их размещение в помещениях, зданиях и на сооружениях без разрешения собственников.

Ранее штрафы за подобные нарушения начинались от 500 рублей.