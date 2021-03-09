РИАМО - 9 мар. Мособлдума начинает законодательную деятельность в сфере агротуризма, для развития этого направления в думе создали специальную рабочую группу, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

«Среди основных задач рабочей группы – утвердить территории для реализации пилотных проектов и регламентации таких понятий, как: «сельский туризм» и «агротуризм», - передает пресс-служба.

Помимо ответственных ведомств, в рабочую группу войдут представители прокуратуры Московской области, Московского крестьянского союза, ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Московской области, а также 12 агротуристических предприятий.

По словам председателя комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергея Керселяна, агротуризм даст толчок развитию сельского хозяйства и инфраструктуры региона, а также привлечет немало финансов.