РИАМО - 9 мар. Открытая онлайн-лекция заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина «Кого ждет город?!», посвященная развитию сферы ЖКХ, пройдет на базе МГИМО 11 марта в 16:00, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В ходе лекции эксперт расскажет об инновационных технологиях и передовом опыте развития ЖКХ как в России, так и за рубежом (в частности, в странах Европы, Азии, Ближнего Востока), о компетенциях, которыми должен обладать современный специалист городского хозяйства для устойчивого развития отрасли, а также подробно разберет особенности профессиональной деятельности в профильной сфере», - говорится в сообщении.

Хромушин расскажет подробности поступления и обучения на магистерской программе «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». Также он расскажет о преимуществах образовательной программы МГИМО и возможностях трудоустройства.

Хромушин – кандидат экономических наук и заведующий базовой кафедрой министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» в МГИМО.

Лекцию могут посмотреть все желающие на сайте МГИМО и в соцсетях вуза.