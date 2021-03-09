РИАМО - 9 мар. С чат-ботами, которые собирают персональные данные в Telegram, очень сложно бороться, потому что они являются интерфейсом, а не сборщиками данных. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Роскомнадзор направил в администрацию мессенджера Telegram требование ограничить работу чат-ботов, позволяющих пользователю мессенджера получить информацию практически о любом человеке по запросу. Ответственных за распространение персональных данных будут искать с помощью полиции. С 1 марта, согласно поправкам к закону «О персональных данных», сайтам запрещено размещать и передавать третьим лицам информацию о клиенте без его согласия.

«Боты являются интерфейсом, а не сборщиками личных данных. Даже если они и являются сборщиками, то, как правило, это делают легальные организации, которые соблюдают все правила и хранят персональные данные на территории России», - сказал Щельцин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, если ограничить функционал ботов, то интерес к торговле персональными данными упадет.

«Что касается получения персональных данных через интерфейс, то, это важная часть системы распространения нелегального контента и, конечно, нужно пресекать ее основные элементы, и впоследствии это несильно, но снизит интерес злоумышленников к сбору и продаже персональных данных россиян», - отметил эксперт.