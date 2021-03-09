РИАМО - 9 мар. В центр управления регионом в Московской области за прошедшую неделю поступило 11736 обращений по теме чистоты и порядка, все жалобы обработали, сообщает пресс-служба Главного управления государственного административно-технического надзора по региону.

«Лидирующие темы: «Очистка тротуаров, проездов, пешеходных дорожек от снега и наледи»; «Уборка складируемого снега на тротуаре/проезде/пешеходной дорожке»; «Устранение подтопления тротуара, проезда, пешеходной дорожки». Все эти обращения были отработаны в срок», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Так, было 5949 обращений по уборке снега. Больше всего жалоб поступило из городских округов Балашиха, Люберцы и Химки.

По теме уборки сугробов за неделю обработали 852 обращения. Лидерами по их количеству стали городские округа - Одинцовский, Балашиха, Красногорск.

Новая проблема - подтопление тротуаров и дорог. С помощью ЦУР за неделю устранили 784 таких нарушения. Больше всего их было в Балашихе, Люберцах и Подольске.