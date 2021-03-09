РИАМО - 9 мар. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан, которые убили своего знакомого в Богородском городском округе Подмосковья и пытались скрыть преступление, утвердили и направили в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Следствие полагает, что в октябре 2019 года обвиняемые из корыстных побуждений совершили убийство мужчины в квартире в Богородском городском округе. С целью сокрытия следов преступления тело убитого они закопали», - передает пресс-служба.

Против них выдвинуты обвинения по уголовному делу по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». Дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.