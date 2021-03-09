РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. В подмосковных Люберцах проходит финал регионального этапа игр школьных спортивных клубов, сообщил на своей официальной странице глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в соцсети «ВКонтакте».

Финал регионального этапа всероссийских игр школьных спортивных клубов проходит в Люберцах. Соревнования проводятся по пяти дисциплинам: легкая атлетика, баскетбол, настольный теннис, плавание, творческий конкурс.

«Сегодня в ДС «Триумф» встречаются команды из Люберец, Одинцова, Раменского и Лосино-Петровского. Наш округ представляет спортивный клуб «Виктория» из школы №53. Победитель определится уже завтра: он представит Московскую область на всероссийском этапе соревнований. Искренне желаю люберчанам удачи! Верьте в себя и в свою команду! И помните: спортивная удача улыбается сильнейшим!» - написал Ружицкий.