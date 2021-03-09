РИАМО - 9 мар. СК начал проверку информации о том, что москвичи стали жертвами мошенников в кредитной организации, следователи дадут правовую оценку изложенным фактам, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

«В программе федерального телеканала сообщалось, что жители столицы стали жертвами мошеннических действий сотрудников коммерческой организации, расположенной по улице Орджоникидзе в городе Москве, которые завладели денежными средствами клиентов под предлогом заключения кредитных договоров с последними при условии снижения кредитной ставки», - говорится в сообщении.

Следователи проведут доследственную проверку по этому вопросу. Они проверят факты, изложенные в телевизионном сюжете. После этого будет принято процессуальное решение.