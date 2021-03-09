РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. Молодогвардейцы из Котельников приняли участие в открытии площадки для буккроссинга в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Состоялось открытие окружной площадки для буккроссинга в ТЦР «Орбита» в городском округе Люберцы, организованное молодогвардейцами в рамках Всероссийской акции «Добро на книжной полке». На открытии присутствовали молодогвардейцы отделений из Котельников, Люберец, Дзержинского, Бронниц и Жуковского.

«Буккроссинг - это международное общественное движение любителей литературы. Суть буккроссинга заключается в передаче книги новому владельцу. Человек оставляет книгу в общественном месте с пометкой о себе и координатами для того, чтобы следующий владелец книги сделал то же самое и повторил цепочку действий. Таким образом, книга переходит из одних рук в другие и даже может оказаться на другом конце земли», - говорится в сообщении.

За перемещением книги можно наблюдать на специальных сайтах в интернете. В книгу можно вложить пожелание, приятный бонус или просто и лаконично оставить только подпись. Следующий человек, взявший книгу в руки, сразу поймет, что необходимо с ней сделать.

Также буккроссеры пользуются путеводителями, чтобы отслеживание книги и ее поиск стали еще интересней. Они устраивают специальные флешмобы и оставляют подсказки для наиболее значимых и дорогих книг.