РИАМО - 9 мар. Избрана мера пресечения для подозреваемого в убийстве сына на юге столицы, мужчину заключили под стражу, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В ночь на 8 марта в квартире одного из жилых домов в Пролетарском проезде столицы найдено тело мальчика 2014 года рождения с признаками насильственной смерти. Установлено, что в квартире находился отец ребенка, который подозревается в убийстве.

«В ближайшее время для проверки психического здоровья мужчины будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза», - сказала Иванова.

Она добавила, что расследование уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка) продолжается.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщала, что мужчина является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов столицы. По данному факту назначена служебная проверка. Он будет уволен.

Тело ребенка с пуповиной обнаружили в Дмитровском округе>>