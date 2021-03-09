РИАМО - 9 мар. Правительство столицы планирует модернизировать систему сертификации и нормативно-технической документации и создать систему энергосберегающих стандартов в строительном комплексе, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Глава департамента Сергей Левкин рассказал о модернизации системы после своего выступления на пленарном заседании Российской строительной недели. По его словам, существующая нормативная система не позволяет повысить эффективность энергопотребления многоквартирными домами (МКД).
В департаменте разработали пять методических документов. По словам Левкина, они позволят снизить электрическую нагрузку на МКД на 25-30% и сэкономить 200 миллиардов рублей. Договоры технологического подключения жилых домов к тепловым сетям изменятся, а стоимость будет рассчитываться на основании среднечасовой нагрузки горячего водоснабжения.
Систему тарифного регулирования и налогообложения в этой сфере будут совершенствовать. Контроль энергоэффективности планируют проверять на этапе приемки объектов. Также изменятся нормативы потребления.
Левкин рассказал, что в Москве скоро будут исследовать влияние климата на здания и материалы. Климатологическую базу данных для строительства обновят.
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