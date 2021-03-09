РИАМО - 9 мар. Правительство столицы планирует модернизировать систему сертификации и нормативно-технической документации и создать систему энергосберегающих стандартов в строительном комплексе, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Глава департамента Сергей Левкин рассказал о модернизации системы после своего выступления на пленарном заседании Российской строительной недели. По его словам, существующая нормативная система не позволяет повысить эффективность энергопотребления многоквартирными домами (МКД).

«Так, например, она не может обеспечить соответствие фактического энергопотребления и проектных значений и исключить перерасход бюджетных средств при технологическом присоединении МКД к энергетическим сетям», - сказал Левкин.

В департаменте разработали пять методических документов. По словам Левкина, они позволят снизить электрическую нагрузку на МКД на 25-30% и сэкономить 200 миллиардов рублей. Договоры технологического подключения жилых домов к тепловым сетям изменятся, а стоимость будет рассчитываться на основании среднечасовой нагрузки горячего водоснабжения.

Систему тарифного регулирования и налогообложения в этой сфере будут совершенствовать. Контроль энергоэффективности планируют проверять на этапе приемки объектов. Также изменятся нормативы потребления.

Левкин рассказал, что в Москве скоро будут исследовать влияние климата на здания и материалы. Климатологическую базу данных для строительства обновят.

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