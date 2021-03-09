РИАМО - 9 мар. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Красногорске в 2021 году планируют благоустроить набережную Москвы-реки, подрядчика выберут в ходе торгов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство набережной Москвы-реки в микрорайоне Павшинская пойма», - сказала исполняющая обязанности председателя комитета по конкурентной политике Московской области Светлана Журавлева.

Это второй этап благоустройства Павшинской поймы. Завершить работы планируют в 2021 году.

Информация о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ появилась в Единой информационной системе в сфере закупок.

Объект также включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды». Благоустройство будет финансироваться из федерального, регионального и муниципального бюджетов.