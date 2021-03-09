РИАМО - 9 мар. В этом году прием электронных заявлений на зачисление детей в первые классы начнется 1 апреля, сообщает пресс-служба столичного социального комплекса.

Возраст будущего школьника на 1 сентября должен составлять 6,6-8 лет. Родители могут выбрать три школы, при этом одна из них обязательно должна быть школой территориального прикрепления.

При подаче заявления потребуются паспортные данные одного из родителей, СНИЛС одного из родителей, серия и номер свидетельства о рождении ребенка и адрес регистрации ребенка по месту жительства или пребывания в Москве.

Через 30 дней заявителю придет приглашение посетить школу. С собой необходимо взять документы, которые требовались при подаче заявления. В течение семи рабочих дней после приема документов ребенка зачислят в школу.

Ранее столичные власти назвали приоритетные задачи развития сферы образования в 2021 году. Это совершенствование «Московской электронной школы», предпрофильного, профильного и предпрофессионального образования, а также создание современной предпрофессиональной среды в старшей школе.

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