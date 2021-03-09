РИАМО - 9 мар. В голосовании за объекты благоустройства от Подмосковья на федеральном портале примут участие 56 муниципальных образований, в каждом из которых завершается отбор территорий для вынесения на голосование, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«У нас в каждом муниципальном образовании функционирует общественная комиссия, которая утверждает список территорий для голосования. В комиссию входят как представители администраций, так и представители общественной палаты ассоциации многоквартирных домов и иных некоммерческих организаций, муниципальные депутаты и другие», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Список территорий формируется посредством их отбора, который проводится администрациями муниципальных образований на основе обращений, поступивших через портал «Добродел», и на основе обращений жителей в администрацию. После список направляют в общественную комиссию с целью его рассмотрения и утверждения.

С 26 апреля по 30 мая по всей РФ пройдет голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Участниками голосования могут стать граждане РФ старше 14 лет. Территории, которые набрали самое большое количество голосов, войдут в адресный перечень для благоустройства на 2022 год.

Бюджет нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется до 31 декабря 2024 года, превышает 1 триллион рублей. Проект помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, а городам – стать красивыми и комфортными.