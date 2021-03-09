РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. Шесть призовых мест завоевали спортсменки Люберец на весеннем турнире Центра художественной гимнастики РФСО «Локомотив», посвященном Международному женскому дню, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

Соревнования прошли в Московской государственной академии физической культуры Малаховки, в них поучаствовали около 100 гимнасток 2007 года рождения и старше из Москвы и Московской области.

«Честь городского округа Люберцы на весеннем турнире Центра художественной гимнастики РФСО «Локомотив» представляли 15 воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва. Из них одна гимнастка выиграла серебряную медаль и пять - бронзовые», - говорится в сообщении.

Серебро турнира завоевала Мария Горбачева, бронзу – Софья Ким, Амина Нахмедова, Елизавета Чистоговорова, София Русскова и Алина Гришина.