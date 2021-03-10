В Москве продолжается реализация программы комплексного развития территорий. В ее рамках происходит застройка промышленных зон, которые занимают большие территории и практически не используются. Так столица постепенно избавляется от «ржавого пояса». РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся территории бывших складов, заводов и фабрик в ближайшие годы. Сегодня мы расскажем о новом витке в развитии технополиса «Москва», расположенного в промзоне автозавода «Москвич» (АЗЛК).

Площадка для инноваций

Промышленный технополис «Москва» располагается на юго-востоке столицы. Это большой комплекс зданий в шаговой доступности от станции метро «Текстильщики» и одноименной железнодорожной платформы, на территории бывшего АЗЛК (завода «Москвич»). Он имеет удобные пути подъезда для автомобильного транспорта со стороны Волгоградского проспекта и Южнопортовой улицы.

Общая площадь промзоны составляет 32,44 га. На этом внушительном земельном участке располагаются производственные помещения площадью 335 тыс. кв. метров и административно-офисные площадью 37 тыс. кв. метров.

Четыре года назад, в апреле 2017 года, эта территория стала одной из пяти площадок особой экономической зоны «Технополис «Москва». Сегодня здесь развивают инновационное производство и делают все возможное для привлечения в Россию передовых технологий.

Как отмечают в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, в технополисе «Москва» созданы максимально благоприятные организационные, правовые и инженерно-технические условия для резидентов. Это делает площадку одной из наиболее привлекательных в глобальном масштабе, как для российских, так и для международных компаний.

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Жилье, гостиница и деловые центры

На данный момент производственная площадка технополиса включает в себя три здания (корпуса 5, 9, 24), расположенные на участке промышленного назначения площадью 30 га. Все они реконструированы и оснащены первоклассной базовой инженерной и телекоммуникационной инфраструктурой.

Как отмечает управляющий директор компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка, редевелопмент особой экономической зоны «Технополис «Москва» заключается в создании на ее территории благоприятных условий для развития инновационного производства. Строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры в локации не планируется. Однако производственная площадка располагается внутри промышленной зоны «Южный порт», где в скором времени начнется возведение жилых домов и сопутствующей инфраструктуры.

По данным эксперта, площадь жилой застройки составит более 300 тыс. кв. м, социальные объекты будут представлены общеобразовательной школой на 550 мест и детским садом на 225 мест. Кроме того, в «Южном порту» хотят возвести гостиничный комплекс.

«Что касается коммерческой недвижимости, то в промзоне откроются торговый и общественно-деловой комплексы. Улучшению транспортной доступности «Южного порта» вообще и технополиса «Москва» в частности поспособствуют реконструкция Южнопортовой улицы и 2-го Южнопортового проезда. Также надо сказать, что на территории промзоны появятся парки и скверы», – добавляет управляющий директор «Метриума».

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Форсаж для экономики

«Технополис «Москва» – масштабный и важный для экономики столицы научно-технический кластер, образовавшийся на части промплощадки АЗЛК. Он является одним из очагов развития инновационного производства», – говорит партнер бюро Syntaxis Александр Стариков.

Эта территория обладает целым рядом преимуществ для организации инновационной деятельности, добавляет эксперт. Речь идет о наличии производственных площадей (которые можно поделить на участки в зависимости от нужд резидентов), высокой мультимодальной транспортной доступности, развитой административно-офисной инфраструктуре, оставшейся от бывшего завода.

В числе негативных факторов Стариков называет довольно низкий уровень благоустройства, а также отсутствие торгово-развлекательной инфраструктуры.

«Она могла бы способствовать развитию среды, а также служить в качестве дополнительного фактора притяжения резидентов и посетителей кластера. Теоретически возможен вариант насыщения этой территории жилой недвижимостью в формате апартаментов, что могло бы поспособствовать развитию технопарка», – говорит он.

Создание полифункциональной среды, по мнению эксперта, позволит гораздо быстрее и эффективнее развивать данную территорию. Ведь такой характер пространства позволит быстро насытить локацию резидентами и форсировать развитие локальной экономики.

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Советское наследие

Главное преимущество промзоны основатель компании «ЕКТА Менеджмент», автор телеграм-канала «Технопарки Москвы» Екатерина Наумова видит в том, что здесь уже есть действующий технопарк, один из самых успешных и популярных в столице.

«Здесь уже развиваются успешные резиденты, есть инфраструктура под них, направления деятельности, которые можно развивать. Кроме того, промзона входит в действующую ОЭЗ, что позволяет резидентам претендовать на льготные налоговые ставки, субсидии и компенсации из бюджета», – отмечает она.

Среди других преимуществ для резидентов эксперт отмечает низкие арендные ставки и наличие всей необходимой инфраструктуры в доступности: близость к метро, железнодорожные пути, все нужные инженерные коммуникации, хорошие энергетические мощности.

«Это все досталось промзоне в качестве советского наследства от АЗЛК. Так что для развития промзоны по многим параметрам достаточно просто модернизации. А это уже гораздо проще, чем строить что-то новое в чистом поле», – считает Наумова.

Из основных минусов территории она отмечает отсутствие прямой связи с наукой, что для развития инноваций, безусловно, является проблемой.

«Здесь нет НИИ и вузов поблизости, насколько мне известно, работа по интеграции научной среды в промышленность не ведется. Поэтому данная промзона интересна в первую очередь уже действующим предприятиям, которые не ориентируются на разработку наукоемких продуктов и технологий либо могут справиться с необходимыми НИОКР (научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами – прим. ред.) самостоятельно. Я подробно изучила план и пока не увидела, что планируется как-то работать с этим», – добавляет она.

В рамках существующего мастер-плана не прослеживается предварительное зонирование территории по направлениям деятельности потенциальных резидентов, что исключает возможность образования кластеров и говорит о размещении производств в хаотичном порядке, поясняет РИАМО Наумова.

Коммерческий директор девелоперской компании Glincom Иван Татаринов отмечает, что в данном случае речь не идет о какой-либо существенной реорганизации территорий, потому что основной объем планируемых площадей уже давно введен и освоен.

«Каких-то грандиозных изменений там ждать не стоит, город продолжает развитие проекта и будет создавать инфраструктурные объекты. В этом случае вполне уместны офисные и гостиничные площади, плюс, может быть, выставочные пространства», – уверен он.