РИАМО - 9 мар. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области завершит возведение проблемного ЖК «Дом у реки» в Химках в 2023 году, сообщили в организации.

Квартиры в «Доме у реки» с 2017 года ждут 169 дольщиков. Наблюдательным советом федерального Фонда защиты прав дольщиков принято решение о завершении строительства ЖК.

Застройщик «Ивакино Парк», впоследствии ставший банкротом, успел возвести объект только на 45% и в 2017 году оставил дом недостроенным. Осенью этого года будет проведено техническое обследование оставшихся конструкций, специалисты разработают новый проект планировки и начнут строительно-монтажные работы.

Выход на строительную площадку запланирован в конце 2021 года, а вручение ключей дольщикам состоится в середине 2023 года. Всего в жилом комплексе построят 214 квартир.

«По данному объекту есть действующее разрешение на строительство, что ускорит нам процесс завершение объекта. И уже в 2023 году дольщики смогут справить новоселье в своих квартирах», - сказал директор Фонда защиты прав дольщиков Московской области Виталий Донченко.