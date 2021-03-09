РИАМО - 9 мар. Министерство спорта РФ опровергло появившуюся информацию о том, что глава министерства Олег Матыцин подал заявление об отставке, сообщает kp.ru.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появились сообщения, что министр спорта страны якобы написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.

«Эта информация не соответствует действительности», - сообщила пресс-служба министерства.

Олег Матыцин возглавил министерство спорта РФ в январе прошлого года. Он сменил на этом посту Павла Колобкова.

Кроме того, Матыцин с 2015 года является руководителем Международной федерации университетского спорта.