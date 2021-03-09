РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. Одиннадцать золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых медалей завоевали спортсмены Люберец на первенстве и чемпионате по карате киокусинкай городского округа, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В минувшие выходные во дворце спорта «Триумф» состоялось открытое первенство и чемпионат городского округа Люберцы по карате киокусинкай. На татами вышли порядка 180 спортсменов возраста от 7 лет и старше из Москвы, Подмосковья и других регионов России. Люберцы представили 49 каратистов.

«Силу побеждает техника, а технику – дух! 39 наших спортсменов показали достойный результат и завоевали медали: 11 золотых, 13 серебряных, 15 бронзовых. Все участники были награждены памятными кубками, медалями и грамотами. Поздравляю победителей, вы с детства учитесь преодолевать трудности, быть сильными, смелыми, стремиться к лидерству», - сказал Ружицкий.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, соревнования по киокусинкай карате в городском округе Люберцы проводятся всегда на очень хорошем профессиональном уровне.

«Открытое первенство и чемпионат в ДС «Триумф» - мероприятия традиционные, многие участники уже стали тренерами и вошли в состав судейской коллегии. Почетно, что эти соревнования очень ждут каратисты из соседних городов. Побеждают в них сильнейшие, очень важно, что в таком виде боевых искусств как карате в спортсменах воспитывают применение силы только в случае защиты, а не нападения», - подчеркнул Терюшков.