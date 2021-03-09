РИАМО - 9 мар. Свыше 2 миллионов просмотров на YouTube собрал новый клип группы Little Big на композицию Sex Machine, он был выпущен меньше суток назад, сообщает Газета.ru.

«Одним из главных героев клипа стал Дмитрий Красилов (Пухляш). Танцор стал популярным после выхода клипа на трек Uno, с которым Little Big должны были представлять Россию на «Евровидении-2020», отмененном из-за пандемии коронавируса», – говорится в сообщении.

В конце клипа на Sex Machine имеется отсылка к другому клипу группы – Uno, который смог побить рекорд по просмотрам на официальном YouTube-канале «Евровидения».

В этом году вместо Little Big на конкурс отправится другой исполнитель. Группа уже отказалась от участия в «Евровидении-2021» и пожелала удачи певице Сангин Маниже.