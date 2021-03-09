РИАМО - 9 мар. Семь нелегальных игорных заведений нашли и закрыли на территории столицы в январе-феврале 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В январе-феврале 2021 года в Москве закрыто семь подпольных игровых клубов, в том числе три клуба, размещавшихся в квартирах в Сытинском тупике, на 2-й Владимирской улице и Волжском бульваре», - говорится в сообщении.

Также из магазинов на Святоозерской улице и в Задонском проезде убрали терминалы. Они использовались для азартных игр под видом приема платежей.

Всего с начала года в Москве провели 11 рейдов по пресечению незаконных азартных игр. Возбуждено три уголовных дела. Пять человек привлечены к уголовной ответственности.