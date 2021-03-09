РИАМО - 9 мар. В четверг, 11 марта, в 13:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция на тему «Как развивается российское велопроизводство после пандемии?».

Спикеры:

⁃ генеральный директор компании «Веломоторс» Юрий Начевкин,

⁃ вице-президент Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии (НАРВМИ) Владимир Кленин,

⁃ главный конструктор компании «Веломоторс» Игорь Иванов.

Компания «Веломоторс» является крупным российским производителем велосипедов и различной мототехники. Два современных завода позволяют выпускать более 1,5 миллионов велосипедов в год. Но даже такого количества пока не хватает, чтобы удовлетворить растущий спрос на российские велосипеды.

В ходе пресс-конференции планируется осветить следующие вопросы:

⁃ Как изменился велорынок в России после пандемии?

⁃ Как планируется удовлетворить спрос на велосипеды?

⁃ Что такое маркировка и насколько она эффективна для поддержки отечественного производителя?

⁃ Как НКО помогают бизнесу участвовать в создании велокультуры и комфортной инфраструктуры для велосипедистов?

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская», м. «Хорошево»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.

С собой просьба иметь маску.