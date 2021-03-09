РИАМО - 9 мар. В течение 2011-2020 годов в столице построили 111 школ на 65,7 тысячи учеников и 302 дошкольных учреждения на 51,3 тысячи мест, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«В 2020 году своих первых учеников приняли 14 зданий для школьников и 27 зданий для дошкольников. В каждом из них создана безбарьерная среда – обеспечен комфортный доступ для маломобильных граждан», — говорится в сообщении.

Столичные учебные заведения занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения. В школах работают 1,6 тысячи музеев, из них 811 – на военно-историческую тематику. Под патронатом колледжей и школ находятся более 1 тысячи памятников, обелисков, воинских захоронений.

В кадетских классах учатся более 25 тысяч школьников, участниками «Юнармии» стали более 21 тысячи столичных детей. В Москве также реализуются проекты «Путь героя» и «Мой район в годы войны».

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