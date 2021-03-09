РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. Люберецкий тяжелоатлет Дмитрий Абрамцев стал бронзовым призером всероссийского турнира по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера России Бориса Шесталюка, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На прошедшем в Сургуте всероссийском турнире по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера России Бориса Шесталюка люберчанин Дмитрий Абрамцев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 89 килограмм и выполнил норматив мастера спорта России», - сказал Ружицкий.

Абрамцев занимается в отделении «Тяжелая атлетика» спортивной школы олимпийского резерва Люберец.

Борис Шесталюк с 1981 года был основателем сургутской школы тяжелой атлетики и силовых видов спорта. Благодаря этому человеку были подготовлены чемпионы, призеры и рекордсмены России, Европы и мира.