РИАМО - 9 мар. Курс рубля в ходе биржевых торгов во вторник впервые с сентября 2020 года опустился ниже 88 рублей, сообщает kp.ru.

«Курс евро расчетами на «завтра» снижался на 47 копеек до отметки 87,97 рубля и уже опускался до 87,95 рубля», — говорится в сообщении.

Курс доллара также ослаб по отношению к рублю — американская валюта потеряла в цене 31 копейку и опустилась до 73,89 рубля.

Российская валюта укрепляется на фонде роста цен на нефть на мировых рынках. К примеру, нефть Brent прибавила в стоимости 1,2% — до 69,06 доллара за баррель.