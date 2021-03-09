РИАМО - 9 мар. Грузовик Mercedes сбил женщину на пешеходном переходе в районе дома 4/2 на Ленинградском проспекте, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Пострадала женщина 60 лет. Она госпитализирована с предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма», — говорится в сообщении.

Из-за ДТП движение на дублере трассы затруднено на 0,4 километра.

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