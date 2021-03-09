РИАМО - 9 мар. На выходных 6, 7 и 8 марта свыше 2,9 миллиона пассажиров совершили поездки на электричках в Подмосковье, а 3,4 миллиона - на автобусах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Больше всего поездок совершено 6 марта - в этот день общественным транспортом воспользовались более 2,5 миллионов пассажиров», - передает пресс-служба.

На выходных трафик «Мострансавто» вырос на 89% по сравнению с этими же днями в прошлом году. Услугами перевозчика воспользовались 2,1 миллиона человек.

Самыми популярными маршрутами «Мострансавто» стали: № 22 станция Пушкино - Ивантеевка (м/р Детская) — более 26,7 тысячи поездок, №1 станция Подлипки - улица Силикатная — более 19,1 тысячи поездок, №339 Одинцово - Москва (метро «Парк Победы») — более 18,7 тысячи поездок.

Самым популярными железнодорожными направлениями стали: Ярославское направление Московской железной дороги - 509 тысяч пассажиров, Казанское - 407 тысяч и Горьковское - 365 тысяч человек.

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