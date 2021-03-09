РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Сотрудники министерства социального развития Московской области проведут прием граждан в Подольске 12 марта, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск 12 марта прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства социального развития Московской области», - говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). Узнать подробности можно по телефону: 8 (496) 755-57-00.