РИАМО - 9 мар. По ходатайству следствия суд арестовал 32-летнего жителя подмосковного Ликино-Дулева, которого подозревают в убийстве женщины и троих ее внуков, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

7 марта в одной из квартир в городе Ликино-Дулево были найдены тела 45-летней женщины, восьмилетней девочки и двоих двухлетних мальчиков с множественными колото-резаными ранениями.

«По данным следствия, с 16 часов женщина перестала выходить на связь с родственниками, а металлическая дверь в квартире была закрыта изнутри на замок и щеколду. Для того чтобы сотрудники правоохранительных органов смогли зайти внутрь квартиры, сотрудникам МЧС пришлось спиливать дверь», - говорится в сообщении.

В квартире следователи обнаружили тела женщины и детей, в помещении также находился 32-летний племянник погибшей, мужчина был в неадекватном состоянии.

Следователи и криминалисты провели осмотр места трагедии. Они изъяли семь ножей, компьютер и телефоны подозреваемого. Кроме того, в рамках дела были взяты биологические образцы.

Специалисты назначили химическую, генетическую, компьютерно-техническую, судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы в рамках расследования дела об убийстве.

В крови мужчины обнаружили алкоголь и наркотики. Выяснилось, что в прошлом году он находился на стационарном лечении в психиатрической больнице.

Специалисты устанавливают мотив и обстоятельства массового убийства. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

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