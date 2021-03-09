РИАМО - 9 мар. Автомобиль Porsche пробил стену парковки ЖК «Ривер Парк» на юге столицы и частично завис в воздухе на уровне четвертого этажа, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Из наружной стены паркинга были видны передние колеса элитной иномарки. По данным ведомства, инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением.

Впоследствии дорожный патруль Центра организации дорожного движения столичного правительства вытащил застрявшую машину.