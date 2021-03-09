РИАМО - 9 мар. Москва и Подмосковье окажутся в эпицентре «барического купола», который накроет центральную Россию в ближайшие дни, из-за этого в регионе ожидаются аномальные морозы. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На нас надвигается арктический антициклон, центр которого выйдет на нас в четверг, мы окажемся в самом эпицентре гигантского барического высотного купола, который обеспечит нас малооблачной и очень тихой погодой», - сказал Тишковец в интервью радио Sputnik.

С ультраполярным вторжением будет усиливаться северо-восточный ветер, что сделает мороз еще крепче.

Сегодняшнее похолодание, по словам синоптика, только разминка перед настоящим морозом. В ночь на среду и на четверг в условиях малооблачной и ясной погоды морозы окрепнут - в Москве до минус 21-23 градусов, в Подмосковье до минус 20-25 градусов, местами до минус 28 градусов. Днем в лучшем случае в столице ожидается минус 11-13 градусов, в Московской области - минус 10-15 градусов.

«Это супераномальный холод, когда средняя температура на 15 градусов ниже нормы, она даже превосходит практически вдвое климатические показатели разгара зимы», - сказал синоптик.

Также морозы будет сопровождать аномальный рост атмосферного давления. Пик ожидается в четверг. В этот день барометры поднимутся до 759 мм ртутного столба, что на 13 единиц выше нормы.

Ближе к выходным морозы начнут отступать. На смену северо-восточному антициклону придет теплый северо-западный «циклонический паук». Температура повысится, ожидаются снегопады, ледяной дождь и гололед. На следующей неделе температура вернется в норму и будет держаться около нуля градусов.

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