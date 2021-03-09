РИАМО - 9 мар. Столичные власти продолжат работу по совершенствованию имеющихся технологий информационного моделирования (BIM) для их повсеместного внедрения, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Технологии информационного моделирования в будущем могут стать обязательными при создании проектов социальных, культурных, спортивных и образовательных объектов, которые возводятся на средства столичного бюджета.

«Сейчас в столице реализуются несколько экспериментальных проектов, выполненных с BIM. Так, например, по программе реновации создается пилотный проект строительства жилого дома на 110 квартир на Судостроительной улице, владение 15. Его планируется возвести в первом квартале 2023 года», — сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он подчеркнул, что новые технологии зачастую требуют пересмотра действующих норм и правил, а также их предварительного экспериментального апробирования. Это необходимо для оценки эффекта и наработки опыта применения.

Для создания условий по внедрению инновационных цифровых технологий и BIM в столице прорабатывается возможность установления экспериментального правового режима.

«Для успешной организации перехода строительного комплекса города на использование BIM планируется создание центров компетенций по BIM во всех органах исполнительной власти, участвующих в процессах строительства и эксплуатации зданий и сооружений», — заключил глава департамента.