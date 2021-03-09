РИАМО - 9 мар. Столичные власти продолжат работу по совершенствованию имеющихся технологий информационного моделирования (BIM) для их повсеместного внедрения, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Технологии информационного моделирования в будущем могут стать обязательными при создании проектов социальных, культурных, спортивных и образовательных объектов, которые возводятся на средства столичного бюджета.
Он подчеркнул, что новые технологии зачастую требуют пересмотра действующих норм и правил, а также их предварительного экспериментального апробирования. Это необходимо для оценки эффекта и наработки опыта применения.
Для создания условий по внедрению инновационных цифровых технологий и BIM в столице прорабатывается возможность установления экспериментального правового режима.
«Для успешной организации перехода строительного комплекса города на использование BIM планируется создание центров компетенций по BIM во всех органах исполнительной власти, участвующих в процессах строительства и эксплуатации зданий и сооружений», — заключил глава департамента.
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