РИАМО - 9 мар. Почти 2,6 миллиона человек проехали на поездах ЦППК на выходных 6, 7 и 8 марта, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

«Наиболее востребованы электропоезда компании были 6 марта, в этот день было отправлено более миллиона пассажиров», - сообщает пресс-служба.

В эти дни самым популярным стало Ярославское направление Московской железной дороги, его поезда обслужили 509 тысяч пассажиров. По Казанскому направлению проехали 407 тысяч человек. На третьем месте оказалось Горьковское направление с результатом 356 тысяч пассажиров.

ЦППК напоминает, что в электричках необходимо носить маски. Их можно купить в кассах или у контролера, если это требуется.