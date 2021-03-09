РИАМО - 9 мар. Проекты компаний ООО «Барилла Рус Продакшн» и ООО «Гридекс-К» одобрили для реализации в ОЭЗ «Ступино Квадрат» в подмосковном городском округе Ступино и в ОЭЗ «Дубна» в Дубне, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

ООО «Барилла Рус Продакшн» планирует открыть производство макарон из твердых сортов пшеницы, с использованием в качестве сырья высококачественной муки с собственной мельницы в округе Ступино. Завод должен стать отраслевым флагманом в Московской области и России. Там будут первая в Восточной Европе суперсовременная мельница и линия производства лапши. Персонал будут обучать иностранные специалисты.

«Объем инвестиций в проект составит 11,5 миллиардов рублей. После выхода на проектную мощность будет создано более 250 рабочих мест», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ОЭЗ «Дубна» компания «Гридекс-К» запустит современное производство геосинтетических материалов. Площадь предприятия составит 4 тысячи квадратных метров. В проект инвестируют 192 миллиона рублей. Будет создано 50 рабочих мест. Компания планирует заняться импортозамещением и стать одним из лидеров в российском сегменте.