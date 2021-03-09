РИАМО - 9 мар. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пик загруженности дорог Подмосковья ожидается к 19:00 и составит не больше шести баллов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Возможны затруднения движения на съездах с «вылетных» магистралей», - сообщает пресс-служба.

Небольшие пробки в области наблюдаются на Октябрьском проспекте, Новорязанском и Пятницком шоссе.

Водителей предупредили о гололедице на дорогах и попросили быть внимательными и не маневрировать на дорогах. Этой ночью в Подмосковье ожидаются морозы местами до минус 25 градусов.