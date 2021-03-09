РИАМО – 9 мар. В магазинах «Пятёрочка» появились «начивки» с супергероями Marvel, покупатели смогут получить одну начивку в индивидуальном флоу-паке за каждые 555 рублей в чеке, сообщает пресс-служба торговой сети.

Федеральную акцию «Начивки» по мотивам киновселенной Marvel запускают «Пятёрочка» и Disney. Акция началась 9 марта и продлится до 26 апреля.

«Начивки — это стилизованные нашивки-наклейки с символами супергероев Marvel. У них липкая обратная сторона, поэтому каждую можно наклеить практически на любую поверхность», — говорится в сообщении.

В коллекции 26 начивок: 12 вышитых, 12 напечатанных, по одной спонсорской и редкой – в виде перчатки бесконечности Таноса. У редкой начивки ограниченный тираж. Во флоу-паке такой начивки можно найти промокод на специальный приз: это могут быть дополнительные баллы на «Выручай-карту», сертификат Lamoda, подписка на сервис Okko. Главными призом станет Sony PlayStation 5.

Чтобы собрать начивки быстрее, нужно покупать в «Пятёрочке» товары партнеров акции – они отмечены специальными стопперами. Начивки также можно купить отдельно за 55 рублей.

Флоу-па, в который упакована начивка, сделан из FSC бумаги. Начивки выполнены из вторичного пластика, который можно повторно отдать на переработку.

В поддержку акции запустили крупную рекламную кампанию – это наружная реклама, in-store и digital-продвижение, телевидение. Кроме того, в рамках акции в соцсетях проведут челлендж «Покажи свой билд».

«Пятёрочка» в сотрудничестве с Disney вновь дарит своим гостям возможность собрать собственную коллекцию с символикой любимых героев Marvel. На этот раз мы разработали уникальные аксессуары - начивки, с помощью которых можно выразить себя, украсить свои старые привычные вещи и создать новый образ», — рассказал директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Он добавил, что в коллекцию добавили редкий элемент – перчатку бесконечности Таноса. У ее обладателей будет возможность получить другие полезные призы.

Подробные условия участия в акции и о получении призов можно узнать на сайте Nachivki.5ka.ru.