РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. Люберцы стали одним из лучших подмосковных округов по выявлению самостроев с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Сотрудники Главгосстройнадзора совместно с представителями Мособлархитектуры провели онлайн-совещание с органами местного самоуправления на тему выявления и ликвидации объектов самовольного строительства.

«По итогам работы двух месяцев лучшими муниципальными образованиями по выявлению самостроев стали городские округа Домодедово, Люберцы, Чехов, Подольск, Клин. В каждом из них ликвидировано пять и более самовольных объектов», – говорится в сообщении.

Особое внимание уделили вопросам ликвидации объектов самовольного строительства, которые выявили жители.

Так, по обращениям граждан за прошедший месяц по 42 объектам были направлены уведомления в администрации городских округов. В Одинцове, Красногорске, Ступине, Жуковском, Мытищах, Реутове, Люберцах, Рузе, где оперативно разработали дорожные карты по ликвидации самовольных объектов, поданы иски в суд об их сносе.

Всего за первые три месяца 2021 года в Подмосковье планируется ликвидировать 93 самовольных объекта.

«Результат работы по выявлению и ликвидации объектов самовольного строительства зависит от организованного взаимодействия участников – Главстройнадзора, Мособлархитектуры и органов местного самоуправления. И это взаимодействие у нас налажено», – заключил начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.