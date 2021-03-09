РИАМО - 9 мар. Пожарная техника освободила проезжую часть в районе дома 77А на Ленинградском проспекте, там произошел пожар, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожной инфраструктуры столицы.

По этому адресу загорелись две металлические бытовки. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.

«Пожарная техника убыла, проезжая часть освобождена», - сообщает пресс-служба.

Пожарная техника занимала левый ряд дублера Ленинградского проспекта в сторону центра. Движение было затруднено незначительно.