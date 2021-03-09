РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мар. Информация о минировании общеобразовательных школ №12 в Балашихе и микрорайоне Железнодорожный оказалась ложной, сообщила «РИАМО в Балашихе» представитель пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

В 14:06 во вторник от анонимного заявителя по электронной почте поступило письмо о минировании администрации школ с номером 12 в Балашихе и микрорайоне Железнодорожный.

«На место прибыли сотрудники полиции и всех экстренных служб городского округа, включая кинологов с собакой. После обследования кинологическими расчетами наличие взрывоопасных веществ (предметов) не подтвердилось, вызов ложный», - сказала собеседница агентства.