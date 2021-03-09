РИАМО - 9 мар. Два педагога из подмосковного Реутова преодолели финал муниципального этапа конкурсов «Учитель года Подмосковья» и «Воспитатель года Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

В течение месяца пятеро учителей и четверо педагогов дошкольных образовательных учреждений проходили конкурсные испытания. Учителям предстояло провести открытый урок, внеклассное мероприятие, выступление на педагогическом совете и мастер-класс для коллег.

«Педагоги дошкольный образовательных учреждений представляли презентационный видеоролик, демонстрировали опыт работы, а также проводили открытое занятие и мастер-класс. Лучшими после финального состязания «Круглый стол образовательных политиков» стали учитель истории и обществознания школы №5 Ольга Монаенкова и учитель-логопед МАДОУ №3 «Ромашка» Ирина Бушуева», – отмечается в сообщении.

Поздравления победительницам передал депутат Московской областной думы Вячеслав Фомичев.

«Своим трудом, профессиональными достижениями педагоги еще раз подтверждают высокий статус наукограда РФ – городского округа Реутов. Желаю дальнейших успехов в работе и победы на региональном этапе конкурса», – сказал он.

Фомичев особо подчеркнул, что все инновационные образовательные проекты Подмосковья всегда поддерживаются партийным проектом «Единой России» – «Новая школа», который помогает в их продвижении и участвует в реализации.

Победители конкурсного отбора в Реутове получили право выхода в региональный этап конкурса и сертификаты на вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, трое лауреатов – сертификаты на 30 тысяч рублей. Остальные участники конкурса получили почетные грамоты управления образования администрации городского округа.