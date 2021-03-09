В этом году Масленица приходится на неделю с 8 по 14 марта. Многие культурные объекты региона отказались от живого праздника в пользу онлайн-программ, однако в отдельных музеях и парках пышное массовое провожание зимы все же состоится. Где в Москве и Подмосковье поучаствовать в самых веселых народных забавах и отметить блинный праздник с размахом, выяснила обозреватель РИАМО.

В Царицыне

сайт мэра Москвы

Со 2 по 21 марта в парке и дворце музея-заповедника «Царицыно» проходит интерактивная программа «Масленичные забавы» для детей от 7 до 12 лет. Две ведущие – «селянки из Хохловки и Ореховки» – подробно рассказывают о смысле праздника и старинном значении каждого дня масленичной недели, загадывают загадки и организуют настоящие праздничные гуляния. Гости программы могут поучаствовать в импровизированной сценке и народных забавах, а также попробовать вкуснейших блинов. Посмотреть расписание сеансов можно на сайте музея.

Где: г. Москва, ул. Дольская, д. 1, музей-заповедник «Царицыно»

Когда: со 2 по 21 марта, по сеансам

Стоимость: 500 рублей с человека, чаепитие с блинами оплачивается отдельно

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В Измайловском кремле

Масленичные гулянья состоятся 13 и 14 марта в культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово». На празднике можно будет поучаствовать в кулачных боях, попробовать себя в кузнечном деле, посмотреть шоу ходулистов, послушать сербских и греческих артистов, поводить хороводы, потанцевать и выиграть ценные призы. С утра организуют «счастливые часы» – бесплатный вход в музеи хлеба и водки, а также в музей-театр русской игрушки. Сжигать чучело здесь будут в оба дня празднования.

Где: г. Москва, Измайловское ш., д. 73Ж, культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово»

Когда: 13 и 14 марта с 11:00 до 18:30

Стоимость: 250 рублей – взрослый билет, 100 рублей – детский

В Кусковской усадьбе

Тех, кто выберет для проводов зимы музей-усадьбу «Кусково», ждет экскурсия по старинному дворцу. Во время нее гиды расскажут о роскошных гуляньях XVIII века и объяснят, в чем особенность каждого дня масленичной недели. Затем фольклорный ансамбль развлечет гостей на свой лад. Все желающие смогут посостязаться в скачках на игрушечных конях и перетягивании каната, почувствовать себя участником народного оркестра. Также в программе карусель, хоровод, конкурсы, игры.

Программа проводится для организованных групп. Билеты можно купить на mos.ru.

Где: г. Москва, ул. Юности, д. 2, музей-усадьба «Кусково»

Когда: с 10 по 13 марта, по сеансам

Стоимость: 9 000 рублей за группу до 15 человек

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В Коломенском парке

В парке «Коломенское» и дворце-музее Алексея Михайловича подготовили несколько программ для яркой встречи весны. Узнать о древних масленичных обычаях, посетить интерактивный спектакль и угоститься блинами с вареньем под ароматный чаек можно в рамках программ «Масленица» и «Государыня Масленица». Запланированы конкурсы по заплетанию кос чучелу и кулачные соревнования. А участники программы «Боярыня Масленица» в палатах Алексея Михайловича узнают много интересного о празднике от Скомороха, Солнца и Метелицы, нарядят куклу Боярыню Масленицу и прокатятся в конной повозке.

Узнать подробности можно по ссылке.

Где: г. Москва, проспект Андропова, д. 39, парк «Коломенское»

Когда: с 9 февраля по 21 марта, по предзаказу для групп до 20 человек

Стоимость: можно узнать при заказе, исходя из количества человек

В усадьбе Захарово

Грандиозное празднование с концертом Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня» состоится в подмосковном музее А.С. Пушкина – усадьбе Захарово. Также для зрителей выступят ансамбли «Славяне» и «Россияне», дуэт «Братья Бондаренко», Александр Варнаев, балет «Живая планета», фолк-рок-группа «После 11» и другие. Во время празднования организуют народные игры, мастер-классы, театрализованное представление и угощение. На гастрономической ярмарке можно будет приобрести товары и лакомства со всего света.

Где: Московская область, Одинцовский г.о., с.п. Захаровское, усадьба Захарово

Когда: 14 марта с 11:00

Стоимость: бесплатно

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У реки Сенеж

На набережной реки Сенеж в Солнечногорске массовые гулянья состоятся 14 марта. На празднике можно будет полюбоваться на ходулистов и ростовых кукол, поучаствовать в чеканке монет и колке дров, прокатиться на упряжке с собаками породы хаски. Также запланированы увлекательные мастер-классы для всех желающих, выступления творческих коллективов округа и циркачей. В финале праздника по традиции сожгут чучело.

Где: Московская область, г.о. Солнечногорск, набережная реки Сенеж

Когда: 14 марта

Стоимость: бесплатно

В музее-заповеднике «Мелихово»

официальный сайт музея

На чеховской земле пышное празднование Масленицы пройдет в субботу, 13 марта. Перед гостями выступит фольклорный ансамбль «Подмосковный сувенир» и заслуженные артисты России Александр Усков и Мария Беляева с программой «Гуслей перезвон чудесный». Кроме того, развлекать публику в Мелихове будут артисты театра «Зазеркалье» – предусмотрены игры, зазывалки, танцы, театральные миниатюры, конкурсы с призами. Также в этот день можно будет посетить творческую мастерскую, где пройдет занятие по расписыванию ложек, покорить масленичный столб, покататься на лошадях, отведать блинов и полюбоваться на сжигание чучела Масленицы. Билеты можно купить на сайте музея-заповедника.

Где: Московская область, г.о. Чехов, с. Мелихово, музей-заповедник «Мелихово»

Когда: 13 марта с 11:00 до 16:00

Стоимость: 300 рублей – детский билет, 500 рублей – пенсионный, 600 рублей – взрослый

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В музее «Абрамцево»

Провожать зиму с размахом будут и в Абрамцеве 13 марта. В этот день в музее состоится мастер-класс по росписи пряников, актеры студии «Театральный ковчег» проведут для гостей игровую программу. Также сотрудники музея проведут экскурсии по парку, а кульминацией праздника станет сжигание Масленицы.

Юных гостей усадьбы ждут на программе «Время мастерства» в 11:30, в рамках которой они смогут проявить свои таланты, поиграть, повеселиться и поучаствовать в чаепитии с блинами.

Где: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., с. Абрамцево, Музейная ул., д. 1, музей-заповедник «Абрамцево»

Когда: 13 марта с 10:00 до 14:00

Стоимость: основная программа – по билету в парк, программа «Время мастерства» – 700 рублей

В «Этномире»

Этнографический парк-музей «Этномир» на границе Московской и Калужской областей как нельзя лучше подходит для традиционных народных гуляний. В выходные 13 и 14 марта здесь пройдут экскурсии, увлекательные игры и интересные мастер-классы, зрителям споют песни народов севера и покажут традиционные танцы. В «Этномире» несколько сцен и площадок, работающих одновременно, так что выбор увеселений достаточного широк. На ярмарке можно будет приобрести ремесленные изделия, также все желающие смогут покататься на санях и упряжке с хаски, посостязаться в ловкости и силе и отведать блинов на любой вкус.

Вечером гостей ждет праздничный банкет и огненное шоу. В оба дня празднования состоится сжигание нарядной фигуры Масленицы высотой 11 метров.

Где: Калужская обл., Боровский район, дер. Петрово, парк «Этномир»

Когда: 13 и 14 марта с 10:00 до 22:20

Стоимость: билет в парк для взрослых – 700 рублей, для детей – 400 рублей; программа с банкетом – 3 500 рублей для взрослых, 1 500 рублей для детей

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В секретном месте

Бакшевская Масленица (хотя организаторы настаивают на написании «МаслЯница») – ежегодное неформальное мероприятие, которое проводит клуб любителей русской культуры «Рождественка» с 1986 года. Место празднования каждый раз новое, координаты не выкладывают в открытый доступ и просят участников до конца праздника не публиковать никаких данных о нем. Это сделано для ограничения числа участников, ведь мероприятие некоммерческое, и ресурсы организаторов не безграничны. Местом выбирают большую лесную поляну в Подмосковье, где участники штурмуют снежную крепость, залезают на столб, соревнуются в боях и других традиционных русских забавах.

Чтобы принять участие в мероприятии, нужно до 10 марта включительно вступить в группу во «ВКонтакте» – на следующий день группу закроют и на страничке появится информация о месте проведения праздника. Почитать подробнее о правилах проведения Бакшевской Масленицы можно на сайте клуба «Рождественка».

Где: в секретном месте в Московской области

Когда: 14 марта

Стоимость: бесплатно