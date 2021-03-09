РИАМО - 9 мар. При выборе готовых блинов во время Масленичных гуляний нужно обращать внимание на несколько важных факторов, которые помогут перекусить ими быстро, а самое главное – безопасно, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В парках или на различных городских уличных площадках в Масленицу организуются места, где можно выпить горячего чая и перекусить блинами с различными начинками.

«Чтобы празднование Масленицы не омрачилось пищевым отравлением, следует обратить внимание на внешний вид продавца или повара. Человек, готовящий блины, должен быть опрятно одет, использовать головной убор и санитарную одежду», – сообщает пресс-служба.

Ювелирные украшения, часы и другие предметы, которые в процессе приготовления могут попасть в блинное тесто или готовое блюдо, не должны быть надеты на поваре. Если повар одновременно является и продавцом, обратите внимание, чтобы он поменял перчатки или помыл руки после того, как возьмет деньги и передаст блины.

Технология приготовления

Рабочее место продавца или повара должно содержаться в чистоте, никаких посторонних вещей – таких как мобильный телефон, ручка, книга – на рабочей поверхности быть не должно.

Если блины жарятся в предприятиях уличной торговли, то реализовываться они должны сразу. Если вы хотите перекусить блинчиком с начинкой, лучше отказаться от творожных, мясных или рыбных начинок, так как эти продукты являются продуктами повышенного эпидемического риска: в условиях уличной торговли тяжело соблюдать должный температурный режим и условия хранения.

Если торговля блинами и другой выпечкой не подразумевает готовки на месте, а торговля осуществляется полуфабрикатами, то продажа продуктов питания должна осуществляться при наличии сопроводительных документов и ваше право – попросить продавца показать эти документы.

Упаковка

Обращайте внимание и на упаковку готовых продуктов. Целостность ее должна быть сохранена, на упаковке должна быть этикетка с наименованием продукции, ее составом, датой изготовления, сроком годности, условием хранения, наименованием и местом нахождения изготовителя. Порванная или мятая упаковка свидетельствует, что были нарушены правила транспортировки или хранения продукции.

Также этикетка должна содержать сведения о показателях пищевой ценности, наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО, единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза.

Состав продукции

Внимательно изучите состав готовых блинов. В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено.

Замороженные блины должны быть одинакового размера, плотно свернутыми. Цвет – от кремового до светло-коричневого.

Прежде чем отведать блины, не забудьте о правилах личной гигиены – тщательном мытье рук, обработке их антисептиком или дезинфицирующими салфетками.