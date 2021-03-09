РИАМО - 9 мар. Дополнительным образованием в столице занимаются более 1 миллиона детей, что составляет более 88% детей в возрасте от 5 до 18 лет, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В прошлом году дополнительное образование в основном велось дистанционно. С 22 января организации дополнительного образования снова работают очно.

«Количество детей, занимающихся в различных городских кружках и секциях, превысило 1 млн человек – 88,5% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет», — говорится в сообщении.

В столице также проводятся конкурсы профессионального мастерства. В прошлом году в финале чемпионата «Молодые профессионалы» сборная Москвы заняла первое место в общекомандном зачете.

На чемпионате «Абилимпикс Россия» столичная сборная также заняла первое место, выиграв 108 медалей.