РИАМО - 9 мар. Московские спасатели ликвидировали возгорание в бытовках на Ленинградском проспекте в центре столицы, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ.

Сообщении о возгорании поступило 15:07. На Ленинградском проспекте в районе дома 77а горели две металлические бытовки.

«Происходило возгорание личных вещей на площади 30 квадратных метров. В 15:34 пожар ликвидировали», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет.