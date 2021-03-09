РИАМО - 9 мар. За прошлую неделю в подмосковный Центр управления регионом поступило 24,5 тысячи обращений, около половины из них касались тематики снега, сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«За неделю в Центр управления регионом поступило 24,5 тысячи сообщений. За отчетный период в ЦУРе решено 11,5 тысяч проблем, все предложенные решения приняты жителями», – сказал Рымар в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Рымар добавил, что за прошедшую неделю более половины жалоб - почти 13 тысяч - относились к тематике снега. Также жителей волновали вопросы, связанные с дорогами, дворовыми территориями, контейнерными площадками, многоквартирными домами.

Кроме того, выросло количество пользователей портала «Добродел». Показатель принятых пользователями решений увеличился на 3,7 тысячи по сравнению с неделей ранее.

«За неделю к порталу «Добродел» присоединились 7 тысяч пользователей. Это на 30% больше, чем на прошлой неделе. Мобильное приложение установили 3,3 тысячи человек. На данный момент на портале зарегистрировано 1,8 миллиона человек», – отметил министр.

Информация поступает в ЦУР из портала «Добродел», системы «Инцидент», с горячих линий, от профильных ведомств и муниципалитетов.