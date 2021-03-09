РИАМО - 9 мар. Несмотря на пандемию коронавируса, в Москве в 2020 году обеспечили непрерывный и качественный образовательный процесс, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Результаты сдачи ЕГЭ по итогам 2019/2020 учебного года показали, что, несмотря на пандемию, качество знаний и конкурентоспособность московских выпускников продолжает оставаться на высоком уровне», — сообщает пресс-служба.

На международных предметных олимпиадах в минувшем году столичные школьники завоевали 17 наград – 10 золотых и 7 серебряных медалей.

В марте 2020 года в течение одной недели система образования столицы перешла в онлайн-режим обучения, который продлился до конца учебного года.

Осенью в удаленном режиме проходили обучение ученики с 6 по 11 классы, а также студенты колледжей. С 18 января 2021 года школы и колледжи вернулись к очной работе.

В столице организовали полноценное дистанционное образование. Это стало возможным благодаря наличию технических возможностей для взаимодействия педагогов и школьников, главным из которых стала «Московская электронная школа» (МЭШ). Городские школы также обеспечили ноутбуками и планшетами более 18 тысяч детей.

При очном обучении были приняты дополнительные меры безопасности, включая проведение термометрии на входе в школу, разведение потоков по параллелям и установку дозаторов с антисептиками. При выявлении случая коронавируса весь класс переводился на карантин. При этом именно разведение потоков в школе давало возможность не отправлять на карантин всю школу.

В 2020/2021 учебному году в столичной системе образования обучаются более 1,5 миллионов детей. Дошкольное образование получают порядка 435 тысяч детей. Детей в возрасте младше трех лет в дошкольных группах стало в два раза больше, чем 10 лет назад. Число школьников выросло на 37% — с 749 тысяч до 1,02 миллиона.