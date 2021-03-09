РИАМО - 9 мар. Специалисты Роспотребнадзора будут давать консультации по вопросам защиты прав потребителей с 9 по 19 марта 2021 года, горячую линию приурочили к Всемирному дню защиты прав потребителей 15 марта, сообщает управление Роспотребнадзора по Московской области.

«Всемирный день прав потребителей в 2021 году проходит под девизом «TacklingPlasticPollution» — «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами», — говорится в сообщении.

Вопросы по защите прав потребителей можно задать по телефону: +7(498)684-48-03.

Также в рамках акции можно позвонить специалистам территориальных отделов, которые размещены на сайте областного Роспотребнадзора, и сотрудникам консультационного центра и пунктов для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области». Звонки будут принимать с 09:00 до 17:00 с часовым перерывом на обед в 13:00.

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